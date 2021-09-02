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Kilis'te aşıya yoğun ilgi

Kilis'te aşıya yoğun ilgi
Kilis'te aşıya yoğun ilgi

Aşı haritasında mavi kategoride yer alan Kilis'te vatandaşlar aşı istasyonlarına gelerek aşılarını yaptırıyor.

Yüzde 84 aşılama oranıyla mavi kategoride yer alan Kilis'te vatandaşlar aşı istasyonlarına gelerek aşı yaptırmaya devam ediyor.

İçişleri Bakanlığından 81 il valiliğine gönderilen 'Bazı Faaliyetler İçin PCR Testi Zorunluluğu' adlı genelge ile 6 Eylül'den itibaren aşı olmayanların konser, sinema ve tiyatro gibi vatandaşların toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılımında negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirilmesi sonrası, aşı olmayanlar aşı istasyonlarına giderek aşılarını yaptırıyor.

Mehmet Ali Dağ
 

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