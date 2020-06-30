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Kilis'te esrar operasyonu

Kilis'te esrar operasyonu
Kilis'te esrar operasyonu

Kilis’in Elbeyli ilçesinde Suriye’den Türkiye’ye getirilen 5 kilo kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarı çalışmalar sonucunda Suriye'den Türkiye'ye uyuşturucu madde kaçakçılığı yapılacağı yönünde elde edilen bilgilere istinaden yapılan operasyonda Elbeyli ilçesine bağlı Aşağıbeylerbeyi köyü Suriye sınır hattında, 1'inci Hudut Alay Komutanlığı ekipleriyle birlikte, Suriye'den Türkiye'ye getirilen çuval içerisinde sahipsiz olarak 5 kilo kubar esrar maddesi ele geçirildi. Esrarı Suriye'den kimin getirdiğinin belirlenmesi için jandarma soruşturmayı derinleştirerek sürdürüyor.

Mehmet Ali Dağ
 

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