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Kilis'te gıda yüklü minibüs devrilmesi sonucu karayolu trafiğe kapandı

Kilis'te gıda yüklü minibüs devrilmesi sonucu karayolu trafiğe kapandı
Kilis'te gıda yüklü minibüs devrilmesi sonucu karayolu trafiğe kapandı

Kilis’te, gıda yüklü minibüsün devrilmesi sonucu karayolu 1 saat boyunca kısmen kapalı kaldı. Kazada yaralanan olmaz iken minibüs kullanılamaz hale geldi.

Kilis’te gıda yüklü minibüs devrilmesi sonucu karayolu trafiğe kapandı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Kilis-Hatay Karayolu 20'nci kilometresinde Musabeyli kavşağında yabancı Uyruklu Husem Musto yönetimindeki 31 MA 5325 plakalı minibüs, lastiğinin patlaması sonucu devrildi. Minibüs içerisindeki gıda malzemeleri yola saçıldı.

Jandarma ve Trafik ekipleri, kısmen yolu kapatarak, kontrollü bir şekilde trafik akışını sağladı. Kazada ölen ya da yaralanan olmaz iken minibüs kullanılamaz hale geldi. Minibüs ile gıda malzemeleri kaldırıldıktan sonra trafik normal olarak verilmeye başladı. Jandarmanın kazayla ilgili soruşturmaya başlattığı bildirildi.

Mehmet Ali Dağ
 

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