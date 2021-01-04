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Kilis'te günlük vaka sayısı 300'den 10'a düştü

Kilis'te günlük vaka sayısı 300'den 10'a düştü
Kilis'te günlük vaka sayısı 300'den 10'a düştü

Kilis’te sokağa çıkma kısıtlaması ve alınan tedbirler sayesinde günlük korona virüs vaka sayısı 300’den 10’a düştü.

Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis'te, korona virüs vakalarının Kasım ve Aralık ayında yükselmesi nedeniyle tedbirler alınmıştı. Sokağa çıkma kısıtlaması ve alınan tedbirler sayesinde Kilis'te günlük vaka sayısı 300'den 10'a düştü. Vaka düşüşüne rağmen Kilis Valiliği ile Emniyet Müdürlüğü ile jandarma ekipleri, kent genelinde denetimleri sıklaştırdı. Kilis Valiliği tarafından kent merkezine sigara içilmemesi yönünde pankartlar asıldı. Kilis Valiliği kentin bazı caddelerinde, bulvarlarında, ATM önlerinde sigara içmeyi yasakladı.
Kilis'te toplam korona virüs vaka sayısı 10 bin 974, iyileşen hasta sayısı 10 bin 626, koronadan ölen kişi sayısı 246 olarak bildirildi.

Mehmet Ali Dağ
 

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