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Kilis'te köpeklere çarpmamak için manevra yapan araç dereye uçtu: 6 yaralı

Kilis'te köpeklere çarpmamak için manevra yapan araç dereye uçtu: 6 yaralı
Kilis'te köpeklere çarpmamak için manevra yapan araç dereye uçtu: 6 yaralı

Kilis’in Polateli ilçesinde köpeklere çarpmamak için sürücüsünün ani manevra yaptığı panelvan dereye uçtu. Kazada araçta bulunan 6 kişi yaralandı.

Polateli ilçesine bağlı Taşlıalan Köyü yakınlarında Osman İpek yönetimindeki 06 DC 8401 plakalı panelvan, yola çıkan köpeklere çarpmamak için yapılan manevra sonucu dereye uçtu. Kazada sürücü Osman İpek, aynı aileden Gülcan, Zeynep, Mehmet Serkan, Selim ve Güllü İpek yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Kilis Prof. Dr. Aleaddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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