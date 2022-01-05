Kilis'te korkutan yangında 15 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı

Necmettin Erbakan Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir evin en üst katında sabah saatlerinde bir evde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın nedeniyle dumanlar tüm binası kapladı. İtfaiye ve polis ekipleri tarafından bina tahsile edildi. Evlerinin balkonlarında mahsur kalan vatandaşlar, İtfaiye aracının merdiveni ile 15 kişi aşağıya indirildi. 2'si itfaiyeci 7 kişi dumandan etkilenerek, Kilis Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. İtfaiye Müdürü Zekeriya Kurtoğlu, sabah saatlerinden itibaren çıkan yangın nedeniyle dumandan etkilenen 15 kişiyi kurtardıklarını ifade ederek, “2 itfaiye personeli dumandan zehirlendi. Bazı vatandaşlarda dumandan etkilendiği için hastaneye kaldırıldı. Elektrik kontağından yangının çıktığını tahmin ediyoruz. Araştırmalarımız devam ediyor” dedi.

Polis ve itfaiye ekipleri yangınla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Mehmet Ali Dağ