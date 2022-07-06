Kilis'te sınır hattında 2 askeri şehit eden DEAŞ'lı terörist yakalandı

Kilis merkeze bağlı Yavuzlu köyü sınır hattında, Şehit Mehmet Piyade Hudut Karakolunda görev yapan Piyade Er Yusuf Beylem, 1 Eylül 2015 tarihinde DEAŞ silahlı terör örgütü tarafından vurularak şehit edilmiş, Piyade Er Sefter Taş ise örgüt üyeleri tarafından alıkonulup El Bab bölgesinde şehit edilmişti.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak yürütülen çalışmalar neticesinde, söz konusu olaya iştirak ederek DEAŞ terör örgütü mensupları ile birlikte eylemi gerçekleştiren şüphelilerden birisi olduğu tespit edilen Suriye uyruklu İ.İ. (26), Kilis merkezde Öncüpınar Mahallesi'nde düzenlenen operasyon sonucunda yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıs, Kilis İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından ifadesinin alınmasını müteakip sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.



Mehmet Ali Dağ

