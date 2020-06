Edinilen bilgiye göre, Kilis'in Gözkaya (Gülgüman) köyünde ikamet eden A.T. hayvanların ahırını ilaçladı. Bir süre sonra rahatsızlan A.T. Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. A.T., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Mehmet Ali Dağ