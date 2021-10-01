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Kilis'te tır ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı

Kilis'te tır ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı
Kilis'te tır ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı

Kilis’te, tır ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kilis’te tır ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Kilis-İslahiye Karayolu 45'inci kilometresinde Gülbaba (Martavan) köyü yakınlarında Mehmet Akif Erdoğan yönetimindeki 06 FY 1056 plakalı tır ile Nihad Abdulvahap yönetimindeki 79 AAP 065 plakalı Renault Fluence marka otomobil çarpıştı.

Kazada otomobilde bulunan yabancı uyruklu, Muvaffak Zennub, Muhammet Nur Kordiye, Jihat Muhsen ile Muhammet Abu Zeytun olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü ile tır sürücüsü Mehmet Akif Erdoğan, ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Afad ile itfaiye ekipleri tarafından, hayatını kaybedenler otomobilden çıkarıldı. Hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi Adlı Tıp Kurumu Kilis Şube Müdürlüğüne kaldırıldı. Kilis-İslahiye Karayolu 5 saat kapalı kaldı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.





Mehmet Ali Dağ
 

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