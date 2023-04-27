Kilis'te trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Necmettin Erbakan Mahallesi Şeyh Mansur Kavşağı'nda meydana geldi. M.U'nun kullandığı 06 PLA 48 plakalı otomobil ile S.Ö.K. yönetimindeki 27 AHT 925 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışma sonucu olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken kaldırıldığı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Yaralanan otomobil sürücüsü ise tedavisinin ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Okan Genç

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