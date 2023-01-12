Kilis'te trafik kazası: 3 yaralı

Kilis Yavuz Sultan Selim Caddesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza, Kilis Tapu ve Kadastro Müdürlüğü önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yavuz Sultan Selim Caddesin Tapı ve Kadastro Müdürlüğü önünden seyir halindeki Mehmet Fatih Özaltun idaresindeki 07 BCV 788 plakalı CİP sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeritten gelen Aliye Özpolat yönetimindeki 79 AAY 393 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçta yolcu olarak bulunan yaralandı. Otomobil sürücüsü Aliye Özpolat ve çocukları Raziye Merve Nur ve Miray Ebrar yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı ile kaza mahalline polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kilis Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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