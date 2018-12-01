İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kilis'te trafik kazası: 4 yaralı

Kilis'te trafik kazası: 4 yaralı
Kilis'te trafik kazası: 4 yaralı

Kilis’te iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ali Develi (55) yönetimindeki 44 FH 035 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 TG 884 plakalı otomobil İslahiye Caddesi İsmar Kavşağı'nda çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile yolcu olarak bulunan Songül Develi (19), Özgen Develi (49) ile Şeyma Develi (21) yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralıları sıkıştıkları otomobilden kurtaran itfaiye ekibi yaralıları sağlık ekibine teslim etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Mehmet Ali Dağ
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.