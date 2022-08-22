Kilis'te yol kenarında bulunan cesetlerin kimlikleri belirlendi

Dün hayvan otlatan bir çoban, Merkez ilçeye bağlı Topdağı (Kefiz) köyünde yol kenarındaki arazide 100 metre arayla hareketsiz yatan iki kadını görünce durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Ardından anne kızın cesetleri hastane morguna kaldırıldı. Jandarma ekiplerinin yaptığı titiz çalışma sonucu, bıçaklanarak öldürüldükleri tespit edilen kişilerin Suriye uyruklu 50 yaşındaki Nura Hac Süleyman ile 13 yaşındaki kızı Riham Ali Elmuhammed olduğu belirlendi. Katil zanlısı, jandarma tarafından Gaziantep'te düzenlenen operasyon sonucu yakalandı. Suriye uyruklu zanlı Ş.H.S. (30) gözaltına alınarak Kilis'e getirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Mehmet Ali Dağ

