Kilo aldığını sanıyordu, karnından çıkanlar şoke etti

Tokat'ın Turhal ilçesinde yaşayan esnaf Ali Yavuz Çeçen (46) karnında şişkinlik olması nedeni ile kilo aldığını düşünerek diyet yaptı. Bir süre kontrollü beslenen Çeçen, karnındaki şişkinliğin büyümesi, günlük yaşantısında rahatsızlık vermesi sonucu hastaneye gitmeye karar verdi. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesinde muayene olan Çeçen'in karnında kitle olduğu tespit edildi.

TOGÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD öğretim üyesi Prof. Dr. Namık Özkan, kitlenin aşrı büyümesi ve diğer organları olumsuz etkilemeye başlaması nedeni ile hastayı ameliyata aldı. Yaklaşık 3 saat süren operasyonda Çeçen'in karın bölgesinden 4 parça halinde 13 kilogram ağırlığında kitle çıkartıldı. Kitlenin büyüklüğü ise hem hastayı hem de doktorları şaşırttı. Birkaç gün süren yoğun bakım servisinde tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Çeçen, yataklı servise çıkartıldı.

Kilo aldığını düşünüyordu, karnından çıkan kitle ile şaşkınlık yaşadı

Sağlığına kavuşan Çeçen, yaklaşık 2 yıldır karnında büyüyen kitleden kurtularak rahatladığını söyledi. Çeçen, kilo aldığını sandığını düşünürken karnında şişkinliğin rahatsız etmesi sonucu hastaneye başvurduğunu belirterek, "Yapılan muayene ve tetkiklerde karnımda kitle olduğu tespit edildi. Başarılı bir operasyonla kitle alındı. Şuada sağlığım iyi bir sıkıntı yok. Karın bölgemden tahminimizden daha büyük bir kitle çıktı. Biranda kilomuzdan kurtulduk, zayıflamış olduk" dedi.

Nurhan İçmez



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