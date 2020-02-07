'Kilo almadan sigarayı bırakmak mümkün'

Birçok insan sigarayı bırakınca kilo alacağını düşünür. Sigarayı bırakmanın sağlığa faydalarının az bir miktar kilo alınmasından çok daha yüksek olduğunu söyleyen Medicana Kadıköy Hastanesi Psikolog Diyetisyen Maria Tanoğlu, davranış değişikliği ve beslenme çözümleriyle kilo almadan sigarayı bırakmanın mümkün olduğunu da belirtti.

"Kilo almadan sigarayı bırakmak için davranış değişikliği yapmak şart"

Yapılan araştırmaların, sigarayı bıraktıktan sonraki ilk aylarda kiloda artışın olabileceğini gösterdiğini bildiren Dyt. Maria Tanoğlu, "Ancak sigarayı bıraktıktan sonra tat alma duyusunun arttığını ve yiyeceklerin tat ve kokusu daha iyi hissedildiği bilinir. Nikotinin vücuttan uzaklaşması sebebiyle metabolizma hızında bir miktar azalma yaşanabilir. Sigara içmek oral bir bağımlılık olduğu için onun boşluğunu yemek yiyerek doldurmak istenebilir. Tüm bu durumlar size kilo artışı olarak geri dönebilir. Ama rahatlayın. Davranış değişikliği ve beslenme çözümleri ile bu endişeden kurtulmak mümkün. Kilo almadan sigarayı bırakmak için davranış değişikliği yapmak şart. Oral alışkanlık olan sigara yerine farklı bir oral takviye yapmanız gerekebilir." şeklinde konuştu.

"Daha sık meyve tüketin"

Meyve tüketimine dikkat çeken Dyt. Tanoğlu, "Özellikle kuru meyveler, muz ve turunçgillerin tüketimini arttırın. Çünkü potasyum, B ve C vitamini sigara bağımlılığının bir numaralı düşmanıdır." dedi.

"Daha fazla sıvı alın"

Daha fazla sıvı tüketiminin altını çizen Dyt. Tanoğlu, "Sarı kantaron, yeşil çay, beyaz çay vb. bitki çayları, maden suyu, limon ilaveli su gibi sağlıklı alternatifler tercih edilmelidir. Kafeinli içecekler, sigara içme arzusunu uyandırabilir. Bu nedenle günde en fazla 2-3 kez kontrollü olarak tüketmekte fayda vardır. Vücutta oluşan stres hormonunu azaltan süt ve süt ürünleri sigara içme isteğini de azaltıyor. Öğün aralarında acıktıkça, yoğurt, süt, ayran tüketebilirsiniz. Kereviz, kabak, patlıcan, fasulye, salatalık, brokoli gibi sebzeler sigaranın tadını etkiler. Bu sebzelerin düzenli tüketimi, sigaranın artık hoşunuza gitmesini engelliyor. Özellikle salatalığı günün her vaktinde rahatlıkla tüketebilirsiniz. Ve daha fazla hareket edin. Azalan metabolik hızınızı yürüyüş,yüzme vb. egzersizlerle arttırabilirsiniz." diye konuştu.