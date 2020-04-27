Kilo kaybı yaşayan 40 günlük bebek ameliyatla sağlığına kavuştu

Şenel ailesi yeni doğan bebeklerinin kusma nedeniyle kilo kaybı yaşaması sonucu Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Hastanede yapılan klinik değerlendirme sonucu, 40 günlük olan Efe Şenel adlı bebeğin mide çıkışındaki darlık olduğu saptanarak ameliyata alındı. Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Murat Kabaklıoğlu tarafından gerçekleştirilen ameliyatın ardından sağlığına kavuşan minik Efe taburcu edildi.

Yapılan operasyon ile ilgili bilgi veren Dr. Öğr. Üyesi Murat Kabaklıoğlu, bu hastalığın toplumumuzda nadir görüldüğünü ifade ederek “Bebeğimiz kusma şikayeti ile geldi. Şu an 40 günlük olan bebeğimiz, 20 günlükken kusmaya başladı. Mide çıkışında darlık vardı. Bebeğimiz kustuğu için artık beslenemez hale gelmişti. Hastanemize geldiğinde kilo ve su kaybı nedeniyle hayati tehlikesi oluşmuştu. Korona salgını döneminde sadece bu virüs ile uğraşmıyoruz. Acil hastalarımızla da ilgileniyoruz. Dolayısıyla hazırlıklarından sonra ameliyatı yaptık. Şuanda iyi durumda. Bebeğimiz ve annemiz mutlu, biz mutluyuz. Sağlıkla taburcu edeceğiz” dedi.

Bebeğinin sağlığına kavuşmasından dolayı mutlu olduğunu ifade eden anne Elif Şenel ise doktor ve ekibine teşekkür etti.

Enes Bektaş

