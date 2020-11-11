Kilosu 140 liradan satılıyor

Karadeniz'de avlanmaya çıkan Akçakocalı balıkçıların ağlarına bu kez Levrek takıldı. İle 7 kilo ağırlığında ki iki levreğin kilosu 140 liradan satışa çıkarıldı. Karadeniz Levreği, yağsız olmasına rağmen çok lezzetli ve yumuşak etiyle, pek çok balık tutkununun tercihi oluyor.Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balıkçıların ağlarına bu kez Karadeniz Levreği takıldı. Levreklerin kilosu 140 liradan satışa çıktı.

Karadeniz'de avlanmaya çıkan Akçakocalı balıkçıların ağlarına bu kez Levrek takıldı. İle 7 kilo ağırlığında ki iki levreğin kilosu 140 liradan satışa çıkarıldı. Karadeniz Levreği, yağsız olmasına rağmen çok lezzetli ve yumuşak etiyle, pek çok balık tutkununun tercihi oluyor.

Tuncay Türkgülü

