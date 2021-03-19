Kilosu 300 liradan satılıyor

Havaların ısınması ile dağlık alanlarda kendini gösteren kuzugöbeği, yöre halkı tarafından toplanarak pazarlarda satılmaya başlandı. Muğla ve mahallelerinde yörenin sevilen yiyeceği olan kuzugöbeği, aynı zamanda geçim kapısı da oluyor. Muğla'nın Perşembe Pazarı'nda kilosu 300 TL'ye satılan kuzugöbeğinin fiyatı ise dudak uçuklatıyor. Her derde deva olduğu söylenen kuzugöbeği kurutularak da satılıyor. Özellikle Muğla'dan İtalya gibi ülkelere ihraç edildiği öğrenilirken, yanlış toplama yüzünden nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya kaldığı öğrenildi.

Mehmet Ölmez

