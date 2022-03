Kilosu 600 TL... Turfanda örtü altı “can erik” hasadı başladı

Birçok sebze ve meyvenin üretildiği Mersin'in Erdemli ilçesinde çeşitli ürünlerin hasadı turfanda da yapılıyor. Geçtiğimiz hafta ilk kayısı çağlasının hasadının yapıldığı ilçede bu hafta ise yine örtü altında doğal olarak yetiştirilen can eriklerinin hasadına başlandı. İki ayrı serada yapılan erik hasadında verimin yüksek kalitede olduğu belirtildi. Sabahın erken saatlerinde bahçeye giren işçiler, can erikleri tek tek dalından kopararak kutulara yerleştirdi. Özenle toplanan ilk ürünler başta İstanbul ve Ankara olmak üzere gönderilmeye başlandı. Toplanan ilk can eriklerinin kilogramının bahçede 600 TL'ye alıcı bulmaya başladığı belirtildi.

Örtü altında erik yetiştiren üreticilerden Ali İhsan Keskin, bugün uzun süredir emek verdiklerini can eriklerini topladıklarını kaydetti.





Kışın sert geçmesi nedeniyle erik ağaçlarının soğuklamasını tam alarak güzel çiçek açtığını belirten Keskin, "7 yıldır örtü altında erik yetiştiriyorum. Bu sene tam verim oldu, çok güzel" dedi.



Halil İbrahim Varlı-Hüseyin Yıldız