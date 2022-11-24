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Kim Jong-Un'un kız kardeşi ABD ve Güney Kore'ye meydan okudu

Kim Jong-Un'un kız kardeşi ABD ve Güney Kore'ye meydan okudu
Kim Jong-Un'un kız kardeşi ABD ve Güney Kore'ye meydan okudu

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un kız kardeşi Kim Yo Jong, baskı ve yaptırımların ülkenin kin ve nefretini körükleyeceğini, ABD ve Güney Kore için bir idam ipi görevi göreceğini söyledi.

Kuzey Kore'nin 18 Kasım'da kıtalararası balistik füze denemesinin ardından Pyongyang'a yönelik yaptırımlar yeniden dünya kamuoyunun gündemine geldi. Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un'un kız kardeşi ve Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Başkan Yardımcısı Kim Yo Jong, muhtemel ek yaptırımlara karşın ABD ve Güney Kore'ye meydan okudu. Yaptığı yazılı açıklamada ABD ve Güney Kore'nin kendi bağımsız yaptırımlarını gündemlerine aldığını hatırlatan Kim Yo Jong, yaptırımlar konusunda Washington'u takip etmekle suçladığı Seul yönetimini "ABD'nin sadık köpeği ve yancısı" olarak nitelendirdi.

Burak Ersoy
 

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