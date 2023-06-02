Napoli'nin sezon başında Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı 26 yaşındaki Güney Koreli stoper Kim Min-Jae, bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üstüne çekti. Napoli'nin 33 yıl sonra şampiyonluk elde etmesinde büyük katkısı olan Kim Min-Jae, İtalya'da yılın stoperi seçildi. Kim Min-Jae, bu sezon Napoli formasıyla İtalya Serie A'da 35, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 9, İtalya Kupası'nda da 1 maça çıktı. Başarılı savunmacının ligde 2 gol, 2 asisti bulunuyor.

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