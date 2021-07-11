Kimliği tespit edilen 19 Srebrenitsa kurbanı bugün toprağa verilecek

Bosna Hersek'in doğusunda yer alan Srebrenitsa'da 11 Temmuz 1995 yılında binlerce kişinin katledildiği soykırımın 19 kurbanı için bugün Potoçari Anıt Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlenecek.

En büyük insanlık trajedilerinden biri olarak kabul edilen ve insanlık tarihine kara bir leke olarak geçen soykırımda katledilen ve kimlikleri belirlenen 19 kurbanın naaşları kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Cenaze namazı öncesinde Srebrenitsa Anıt Merkezi'nde soykırımın 26'ncı yıldönümü için anma programı düzenlenecek. Programda, kurbanların anısına saygı duruşunda bulunularak, dualar edilecek. Anma töreni, yerel saatle 14.00'te sona erecek.

Bu yıl defnedilecek soykırım kurbanlarının en genci öldürüldüğünde 16 yaşında olan Azmir Osmanovic, en yaşlısı ise 63 yaşındaki Husein Kurbasic olacak. Bugün defnedilecek diğer soykırım kurbanları ise şöyle:

“Vejsil Hamzabegovic (1939), Muhidin Mehmedovic (1977), Ramiz Selimovic (1951), Esnaf Halilovic (1976), Muamer Mujic (1976), Mehmed Beganovic (1947), Hajro Aljic (1944), Jusuf Aljic (1967), Zajim Hasanovic (1968), Asim Nukic (1971), Nezir Dautovic (1969), Ibrahim Avdagic (1950), Jusuf Halilovic (1948), Salih Dzananovic (1955) ve Meho Karahodzic (1939), Fikret Kiveric (1978), Zilha Delic (1971).”

Toprağa verilenlerin sayısı 6 bin 671 olacak

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda bulunan kurbanlar kimlik tespitinden sonra her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda törenle toprağa veriliyor. Bu yılki törenle birlikte toprağa verilen Srebrenitsa kurbanlarının sayısı 6 bin 671'e yükselecek.