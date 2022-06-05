İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kimliğini evde unutan görme engelli öğrenciyi polis sınava yetiştirdi

Kimliğini evde unutan görme engelli öğrenciyi polis sınava yetiştirdi
Kimliğini evde unutan görme engelli öğrenciyi polis sınava yetiştirdi

Sakarya’nın Hendek ilçesinde LGS sınavına girecek olan ve kimliğini evde unutan görme engelli kız öğrencinin imdadına polis ekipleri yetişti. Ekipler evden kimliği alarak genç kızın sınava girmesini sağladı.

Kimliğini evde unutan görme engelli öğrenciyi polis sınava yetiştirdi - Tıkla İzle

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri şehir genelinde öğrencilerin LGS sınavına sorunsuz bir şekilde yetişebilmesi için trafik tedbirlerini aldı. Bu çerçevede Hendek ilçesi Ziya Gökalp Ortaokulunda LGS sınavına girecek olan görme engelli bir kız öğrencinin imdadına da polis ekipleri yetişti. Kimliğini evde unutan engelli öğrencinin annesi, Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğünü arayarak yardım istedi. İhbar üzerine polis ekipleri, geldikleri okuldan aldıkları öğrencinin annesi ile birlikte eve giderek kimliği aldı. Kimliği alan ekipler hızlı şekilde tekrar okula dönerek, öğrencinin LGS sınavına yetişmesini sağladı.

Öğrencinin sınava geç kalmaması için ekiplerin adeta seferber olduğu anlar ise saniye saniye kaydedildi. Sınava girecek öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için emniyet personeline çağrıda bulunan Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, “Sınava yetiştirmek için yardım isteyen öğrenci ve ailelerine yardımcı olun” ifadelerine yer verdi.

Burak Can Tokyürek
 

İLGİLİ HABER
Vali Demirtaş, LGSye giren öğrencilere başarılar diledi Vali Demirtaş, LGS’ye giren öğrencilere başarılar diledi
İLGİLİ HABER
Bakan Özer, LGS çerçevesindeki sınavın canlı olarak takip edildiği merkezde Bakan Özer, LGS çerçevesindeki sınavın canlı olarak takip edildiği merkezde
İLGİLİ HABER
Türkiye genelinde LGS heyecanı başladı Türkiye genelinde LGS heyecanı başladı

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.