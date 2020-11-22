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Kimliğini evde unuttu, yardımına polis ekipleri koştu

Kimliğini evde unuttu, yardımına polis ekipleri koştu
Kimliğini evde unuttu, yardımına polis ekipleri koştu

Sivas’ta KPSS'ye gireceği salona giden aday kimliğini evde unuttuğunu fark edince yardımına polis ekipleri koştu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Sivas'ta B.Ş. isimli bayan aday KPSS ortaöğretim sınavına katılacağı Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksekokulu'na gitti. Saat 9.45'te içeri girmek isteyen aday kimliğini evde unuttuğunu fark etti. Okulda bulunan görevli polisler durumdan haberdar olunca adayı, trafik ekiplerine yönlendirdi. Trafik polisleri B.Ş.'yi polis otosuna alarak kimliğini almak üzere adayın evine gitti. Evden adayın kimliği temin edildikten sonra polis ekipleri B.Ş.'yi tekrar sınava gireceği okula götürerek sınava yetiştirdi. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Onur Erden - Demet Karakuş

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