Kimliğini evde unuttu, yardımına polis ekipleri koştu

Sivas'ta B.Ş. isimli bayan aday KPSS ortaöğretim sınavına katılacağı Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksekokulu'na gitti. Saat 9.45'te içeri girmek isteyen aday kimliğini evde unuttuğunu fark etti. Okulda bulunan görevli polisler durumdan haberdar olunca adayı, trafik ekiplerine yönlendirdi. Trafik polisleri B.Ş.'yi polis otosuna alarak kimliğini almak üzere adayın evine gitti. Evden adayın kimliği temin edildikten sonra polis ekipleri B.Ş.'yi tekrar sınava gireceği okula götürerek sınava yetiştirdi. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Onur Erden - Demet Karakuş