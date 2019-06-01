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Kimliğini unutan öğrenci LGS'ye giremedi

Kimliğini unutan öğrenci LGS'ye giremedi
Kimliğini unutan öğrenci LGS'ye giremedi

Adana’da Liseye Geçiş Sınavı’na (LGS) kimliğini unuttuğu için alınmayan Abdulkadir Kayra, babasının kimliğini getirmesini bekledi. Uzun bekleyişin ardından Abdulkadir’in kimliği geldi ancak bir dakikalık gecikmeden dolayı sınava girmedi.

Milli Eğitim Bakanlığınca 8. sınıf öğrencilerine yönelik LGS kapsamındaki sınav sisteminin birinci oturumu saat 09.30'da başladı. Öğrenciler sınavda ter dökerken aileleri ise okul önlerinde Kur'an-ı Kerim okudu.
Seyhan Çobanoğlu Meslek Lisesinde öğrenciler sınavın başlama saatinden 15 dakika önce binalara alındı. Sınava son giriş saati olan 09.45'ten sonra okula gelenler sınava alınmadı.

Kimliğini unuttuğu için sınava alınmayan Abdulkadir Kayra, babasının kimliğini getirmek için eve gittiğini belirterek, “Kimliğim annemin cüzdanındaydı. Sabah hastaneye gidip geldikten sonra evde unutmuşuz kimliği. İnşallah babam kimliğimi yetiştirir” diye konuştu. Adulkadir'in babası kimliği sınava son giriş saatinden 1 dakika geç getirince, Abdulkadir sınava alınmadı.  

Rüşan Anıl Atar - Serhat Dumandağ

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