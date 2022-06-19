Kimliğini unutunca imdadına trafik polisi yetişti

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2. oturumu bugün 10.15'te başladı. 160 soruyu cevaplamaları için adaylara 180 dakika verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sınav güzergahlarında geniş güvenlik önlemleri aldı. Tüm kavşaklarda trafik yoğunluğunu en aza çekmek için sabahın erken saatlerinden itibaren görev alan ekipler, cadde ve sokaklarda parklanmalara izin vermedi.

Motorlu Yunus timleri de Nüfus Müdürlüğü'nün yer aldığı Zonguldak Valiliği çevresinde hazır bekledi. Kimliğini kaybeden öğrenciler polis ekiplerinde yardım istedi. Sınava girmek üzere geldiği binada kimliğinin olmadığını fark eden bir öğrenci trafik polisinden yardım istedi.

Polis otosuyla Valilik binasına gelen öğrenci ve velisi geçici kimlik belgesi çıkarttı. Trafik polisinin yeniden sınav salonuna getirdiği öğrenci sınava yetişti. Sınav saati öncesi ekipler aksaklık yaşanmaması için yoğun çaba harcadı. Zabıta ekipleri de okul çevrelerinde bekleyen velilere simit ve su ikram etti.

Sınav saati yaklaştığında üst araması yapılan adaylar sırayla salonlara alındı. Adaylar içeride veliler dışarıda ter döktü. Sınavın 3. oturumu ise 15.45'de gerçekleştirilecek.

Onur Altındağ

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