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Kimlik alamayan şehit annesinin kimliği ayağına gitti

Kimlik alamayan şehit annesinin kimliği ayağına gitti
Kimlik alamayan şehit annesinin kimliği ayağına gitti

Rahatsızlığı nedeniyle yeni kimlik kartı başvurusunu yapamayan şehit annesi Fatma Sayın’ın evine giden Afyonkarahisar İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü mobil ekipleri şehit annesinin evine giderek başvurusunu aldı. Şehit annesinin yeni kimliği en kısa sürede posta yoluyla evine gönderilecek.

Kimlik alamayan şehit annesinin kimliği ayağına gitti - Tıkla İzle

13 Kasım 1992 tarihinde Mardin'de askerlik hizmetini yaparken bölücü terör örgütü mensubu ile girdiği silahlı çatışma sonucu şehit olan Piyade er Yurdal Sayın'ın annesi Fatma Sayın rahatsızlığı nedeniyle yeni kimlik kartını başvuru yapamadı. Şehit annesi Fatma Sayın, Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı'nın desteğiyle Afyonkarahisar İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'ne başvuru yaptı. Bunun üzerine Afyonkarahisar İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü'ne Erkan Tanyeri, mobil ekiplerini harekete geçirdi. En kısa sürede şehit ailesinin evine giden ekipler, yeni kimlik kartı başvurusunun resmi işlerini tamamladı. Şehit annesi Fatma Sayın'ın yeni kimlik kartı çıktığında kimliği teslim edilecek.

Mevlüt Tınas
 

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