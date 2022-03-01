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Kimlik Kartı kayıp bildirimi E-Devlet üzerinden yapılabilecek

Kimlik Kartı kayıp bildirimi E-Devlet üzerinden yapılabilecek
Kimlik Kartı kayıp bildirimi E-Devlet üzerinden yapılabilecek

Farklı kurumlar tarafından, farklı kanallar aracılığıyla verilen hizmetlerin tek noktadan güvenli ve kesintisiz bir şekilde sunulduğu elektronik platform olan E-Devlet'e günlük hayatı kolaylaştıracak bir önemli hizmet daha eklendi.

E-Devlet sistemine eklenen hizmetler her geçen gün genişlemeye devam ediyor. Son olarak Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı olarak T.C Kimlik Kartı Kayıp Bildirimi işlemlerinin E-Devlet üzerinden gerçekleştirilebileceği duyuruldu.  

KİŞİ KENDİSİ VEYA ÇOCUĞU ADINA SİSTEM ÜZERİNDEN BAŞVURUDA BULUNABİLECEK 

Kişi kendisi veya 15 yaşını tamamlamayan velisi/vasisi olduğu kişiler adına bildirimce bulunabilecek veya daha önce kayıp sebebiyle iptal edilen kimlik kartı sorgulaması yapabilecek.  

 

Cem Radış

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