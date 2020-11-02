İzmir'de yaşanan deprem sonrasında özellikle kuzey Anadolu fay hattı üzerinde bulunan Samsun'da depremle ilgili sorular arttı. En son 1943 yılında yaşanan deprem sonrasında 77 yıldır bölgede deprem yaşanmıyor.

Olası Samsun depremle ilgili bilgi veren Gül Yüzüncü Yılmaz, “İnsan hayatı her şeyden önemli. Yaşayarak görüyoruz toprak altındaki bir tane canlının nefesine duymak bile bizi mutlu ediyor. Neden bunları yaşayalım. Sonuçta biz bir deprem ülkesiyiz. Kimse Samsun'da deprem olmaz diyemez mutlaka olacaktır. Bunun bir süreç olduğunu ve mutlaka yaşanacağını biliyoruz” dedi.

“Zeminle barışık yapılar üretmek zorundayız”

Binaların doğru şekilde yapılması deprem sırasında olası can kaybını en aza indiriyor. Yapılan yapıların zemini tanımanın önemini vurgulayan Yılmaz, “Zeminle barışık yapılar üretmek zorundayız. Zemini doğru tanımlarsak üzerine yapacağımız yapıyı da gerekli önlemleri alarak yapmış oluruz. Örneğim Atakum sahillerinde dikkatli olmamız gerekiyor. Bu bölge alüvyon zemin riski çok yüksek. Buradaki yapılaşmalarda mutlaka önerilerin yerinde uygulanmasının denetlenmesi gerekiyor” diye konuştu.

Oğuzhan Uysal-Ünsal Karka

