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Kimse yaptığına bir anlam veremedi

Kimse yaptığına bir anlam veremedi
Kimse yaptığına bir anlam veremedi

Giresun’un Gazi Caddesi yaya geçidinde kimsenin anlam veremediği bir olay yaşandı. İsminin Fevzi D. olduğu öğrenilen bir kişi, trafikte kendisini bir aracın önüne attıktan sonra sırt üstü yere yığıldı. Ambulans çağrılınca da 'hiçbir şeyim yok' diyerek gitti.

Kimse yaptığına bir anlam veremedi - Tıkla İzle

Giresun'da izleyenlerin anlam veremediği bir olay yaşandı. Gazi Caddesi üzerinde güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kendisini bir anda yoldan geçen arabanın önüne atan Fevzi D. bir süre arabanın ön kaputunda durduktan sonra kendini sırt üstü yere bıraktı. Araç sürücüsü ve çevredekiler ise yardım için yanına gitti. Çağrılan ambulansla hastaneye götürülmek istenen Fevzi D.'nin 'hiçbir şeyim yok' diyerek ambulanstan inerek gittiği öğrenildi.

Bekir Öztürk

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