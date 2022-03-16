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Kimseye aldırış etmedi... Demir korkulukları yerinden sökerek böyle çaldı

Kimseye aldırış etmedi... Demir korkulukları yerinden sökerek böyle çaldı
Kimseye aldırış etmedi... Demir korkulukları yerinden sökerek böyle çaldı

Ümraniye’de bir bina önüne gelen şüpheli şahıs, kapı girişinde bulunan demir korkulukları yerinden sökerek çaldı. Hırsızlık esnasında binaya giriş yapan apartman sakinlerini umursamadan demirleri sökmeye çalışan hırsızın rahat tavırları pes dedirtti.

Kimseye aldırış etmedi... Demir korkulukları yerinden sökerek böyle çaldı - Tıkla İzle

Olay, dün öğle saatlerinde Ümraniye Armağanevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir bina önüne gelen şüpheli şahıs, apartman girişindeki demir korkulukları sökerek çaldı. Yaşanan hırsızlık esnasında binaya giriş çıkış yapan apartman sakinlerini umursamayan şahsın rahat tavırları ise pes dedirtti.

Öte yandan yaşanan hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.



 

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