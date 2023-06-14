İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kimya tesisinde patlama

Kimya tesisinde patlama
Kimya tesisinde patlama

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde bir kimya tesisinin hammadde deposunda patlama meydana geldi. Olayda 3 işçi yaralanırken, bir köpek de telef oldu.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesi Yeni Sanayi Sitesi mevkiinde bulunan Aykim Kimya Tesisinin hammadde deposunda patlama meydana geldi. Olay yerine itfaiye ekipleri ile birlikte AFAD ve olay yeri inceleme ekibi intikal etti. Patlama sonrası fabrika personellerinden 3 kişinin yaralandığı, kurt cinsi bir köpeğin de telef olduğu bildirildi. Patlamada yaralanarak Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürülen 3 kişiden ikisi zehirlendiği, 1 personelin ayak bölgesinde ise yanıklar oluştuğu ifade edildi.

Fabrikanın nitrik asit deposunda meydana gelen patlama sonrası olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin devam ettiği, AFAD ekiplerin tesisle kimyasal gaz ölçümü yaptığı ve olay yerine girişlerin yasaklandığı bildirildi.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.