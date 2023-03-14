Kimyacı liseliler depremzedeler için üretiyor

Geçen yıl oluşturulan atölyede üretilen çamaşır suyu, dezenfektan, sıvı el sabunu, kolonya gibi temizlik malzemeleri Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu bölgeye gönderilerek halka dağıtıldı. Okulda geçtiğimiz yıl kurulan hijyen ürünleri atölyesinde üretilen çamaşır suyu, bulaşık deterjanı, dezenfektan, sıvı el sabunu, kolonya gibi temizlik malzemeleri, Merzifon Kaymakamlığı koordinesinde deprem bölgelerine ulaştırıldı. Üretime devam edilen okulda sevkiyatın sürmesi için "Ham madde sizden, üretim bizden" sloganıyla destek kampanyasının başlatıldığı bildirildi.

Çadır kent ve konteyner kentlerde önemli ihtiyaçlardan birinin de temizlik malzemeleri olduğunu belirten kimya teknolojisi alanı şefi Fatma Nakır, “Yüzey temizleyici, çamaşır suyu, sıvı el sabununa ihtiyaçları var. Üretimimizi bu alana yönlendirdik” dedi.

Dezenfektan kullanımının korona virüs (Covid-19) salgını dönemindeki hayati önemine vurgu yapan Nakır, sağlanacak destekle üretimlerinin artacağına inandığını söyledi.

11 ilde büyük yıkıma ve binlerce ölüme neden olan depremlerin yaralarının sarılması için gayret eden öğrenciler üretimi fedakarca sürdürüyor. Bu yıl ilk mezunlarını verecek kimya teknolojisi öğrencilerinden Caner Düzgün kimya mühendisliği alanında eğitimini devam ettirmeyi hedeflerken, Enise Altınöz de bir yılı aşkın zamandır süren üretim sonucu deneyim ve maddi kazanç sağladıklarını ifade etti. Okul müdürü Sadık Turan ise 11 çeşit marka üründen sağlanan 800 bin TL olan ciroyu bu yıl 1,5 milyon TL'ye çıkarmayı amaçladıklarını vurguladı.

Murat Çelik

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