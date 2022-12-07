Kimyasal madde paniği, bakanlığı harekete geçirdi

Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe Kavşağı bağlantısına kaçak olarak bırakılan yaklaşık 30 çuval kimyasal madde yağmur nedeni ile suya temas edince tepkimeye girerek kötü koku ve duman saçmıştı. Çevreden geçen vatandaşların fark ettiği duman ve koku sonrası ekiplere haber verilmişti. AFAD'a bağlı ekipler özel korumalı kıyafetler ile kimyasal maddeden numune almıştı. İlk gözlemlemelere göre 'demir cüruf' diye adlandırılan kimyasal madde itfaiye ekiplerinin kapama yöntemi ile soğutma çalışması yapmıştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri de inceleme yaptı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan bugün sosyal medyadan yapılan açıklamada, “İstanbul Arnavutköy'de Eski Edirne Asfaltı Fenertepe Girişi'nde boş araziye dökülen atık ihbarının ardından Çevre Denetim Ekiplerimizce atıklar bölgeden temizlenerek lisanslı bertaraf tesisine gönderilmiştir. Atıkları döken şahıs veya firmaların tespit edilmesi için başlatılan soruşturma çerçevesinde bölgedeki kamera kayıtlarına ilişkin incelemeler sürerken ilgililer hakkında Çevre Kanunu ve Türk Ceza Kanunu'nda belirlenen idari yaptırımlar uygulanacaktır” ifadeleri kullanıldı.

Batuhan Toprak



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