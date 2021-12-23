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Kimyasal madde taşıyan tanker devrildi: 1 yaralı

Kimyasal madde taşıyan tanker devrildi: 1 yaralı
Kimyasal madde taşıyan tanker devrildi: 1 yaralı

Kuzey Marmara bağlantı yolunda virajı alamayan kimyasal madde yüklü tankerin devrilmesi ile meydana gelen kazada şoför yaralandı.

Kimyasal madde taşıyan tanker devrildi: 1 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, saat 12.00 sıralarında Kuzey Marmara bağlantı yolu Çatalca'dan Büyükçekmece istikametinde, Ahmediye mevkiinde meydana geldi. Yapıştırıcı yapımında kullanılan kimyasal madde yüklü tanker, Çatalca'dan Büyükçekmece istikametinde ilerlerken virajı alamayarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sürücüyü sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Tankerin devrilmesi ile içinde bulunan kimyasal madde yola döküldü. Meydana gelen kazadan dolayı bir şeridi trafiğe kapatılan Çatalca Büyükçekmece istikameti, tankerin kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı. Yola dökülen kimyasal maddenin zararsız olduğu belirtildi.

Şaban Tektaş

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