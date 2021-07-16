Kimyasal madde yüklü tır alev alev yandı

Edinilen bilgilere göre, tekstil firmaları için Bursa'dan Adıyaman'a kimyasal madde getiren ve getirdiği maddelerin bir kısmını bıraktıktan sonra Malatya'ya doğru hareket eden Mahmut Sarıkuş idaresindeki 46 KM 999 plakalı tırda yangın meydana geldi.

Adıyaman- Gölbaşı Karayolu muayene istasyonu yakınlarında kimyasal maddelerin alev alev yandığını fark eden tır sürücüsü Sarıkuş, aracı yol kenarına durdurarak römorku tırdan ayırdı.

Tırı römorktan ayıran sürücü yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale ederken bir yandan da durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahalede bulundu.

Cayır cayır yanan kimyasal maddelere itfaiye ekipleri köpüklü su kullanmak zorunda kaldı. Öte yandan, yangından dolayı kimyasal kokunun çevreye yayılmasıyla trafik polis ekipleri yoldan geçen araç sürücülerini camlarını kapatarak ilerlemesini istedi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Cihan Kizir

