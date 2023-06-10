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Kimyasal malzeme yüklü tır ile başka bir tır çarpıştı: 2 ölü

Kimyasal malzeme yüklü tır ile başka bir tır çarpıştı: 2 ölü
Kimyasal malzeme yüklü tır ile başka bir tır çarpıştı: 2 ölü

Erzincan'da kimyasal malzeme yüklü tır ile bir başka tırın çarpışması sonucu çıkan yangında tırlar alev topuna döndü. İlk belirlemelere göre 2 sürücünün hayatını kaybettiği öğrenildi.

Yangın, Erzincan- Sivas karayolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, plakaları ve sürücüleri henüz belirlenemeyen kimyasal malzeme yüklü tır ile bir başka tır Sakaltutan Geçidi Cehennem Deresi mevkiinde virajda çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yapıştırıcı sprey yüklü olduğu tahmin edilen tırda ki kimyasalların patlama anları kameralara yansıdı. Refahiye-Erzincan kara yolu çift taraflı güvenlik nedeniyle ulaşıma kapatılırken ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesinin ardından soğutma çalışması yapılıyor.

İlk belirlemelere göre kimliği belirsiz iki tırın da sürücüsünün hayatını kaybettiği öğrenilirken kaza ile ilgili tahkikat devam ediyor.

Emin Ferhat Sevilir

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