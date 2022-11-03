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Kınık'a SİHA ve İHA için parça üretecek fabrika yatırımı

Kınık'a SİHA ve İHA için parça üretecek fabrika yatırımı
Kınık'a SİHA ve İHA için parça üretecek fabrika yatırımı

İzmir'in Kınık ilçesinde, savunma sanayi alanında; İHA, SİHA'ya yönelik parçaların üretiminin yapılacağı fabrikanın temeli düzenlenen törenle atıldı.

Kınık'a SİHA ve İHA için parça üretecek fabrika yatırımı - Tıkla İzle

Konumu itibariyle özellikle İstanbul ve limanlara yakınlığı ile yatırımcıların her geçen gün ilgisini çeken İzmir'in Kınık ilçesi, yeni bir yatırıma daha ev sahipliği yaptı. Kınık Organize Sanayi Bölgesinde, savunma sanayi alanında hizmet verecek fabrikanın temeli, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından canlı bağlantı ile uzaktan bağlanarak atıldı.

Toplam 2 bin 500 metrekare alan üzerine kurulu fabrikanın faaliyete geçmesiyle Kınık, savunma sanayisinde önemli bir konuma sahip olacak. İnsansız Hava Aracı (İHA), Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ve denizcilik (Marine) sektörüne yönelik parçaların üretimi artık Kınık Organize Sanayi Bölgesinde üretilecek. Bölge ve ilçe ekonomisine önemli bir katkı sunacak olan savunma sanayi fabrikası ayrıca, istihdam açısından da ilçeye nefes olacak. Fabrikada ilk aşamada 100 kişinin, tamamlandığında ise 250 kişinin istihdam edileceği belirtilirken, fabrikanın 2023'ün ilk çeyreğinde faaliyete geçerek hizmet vermesi bekleniyor.

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