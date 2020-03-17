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Kır navruzu görüntülendi

Kır navruzu görüntülendi
Kır navruzu görüntülendi

Dünyada sadece Kayseri’de yetişen ve türü tehdit altında olan Kır Navruzu (Iris farashae), 2020 yılı ilk görüntülerini verdi.

Nokta endemiği olan (Dünyada sadece bir bölgede bulunan) Kır Navruzu'nun tek yayılış alanı Kayseri'de, ilkbaharın gelmesiyle birlikte yeni bireylerin gözlenmeye başlanması heyecan oluşturdu. Kır Navruzu için Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce 2019 yılında çalıştay düzenlenmiş ve yapılan 'Kır Navruzu Tür Eylem Planında' sorumlu kurumların ayıracağı kaynak miktarı, iş birliği, hangi işlerin ne zaman ve nasıl yapılacağı tanımlanmıştı. 2020-2024 yılları arasını kapsayan tür eylem planı ile türü tehdit eden unsurlar belirlenerek, bu kapsamda gerekli önlemler alınacak, okullarda konu ile ilgili eğitimler verilecek, türün korunması ve çoğalması için tohum toplaması yapılarak izlenmesi sağlanacak.

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