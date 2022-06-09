Kira düzenlemesi ne zamana kadar sürecek? Bakan Bozdağ açıkladı!

BAKAN BOZDAĞ'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

Kira artış miktarını yüzde 25 ile sınırlayan düzenleme 1 Temmuz 2023'e kadar uygulanacak ve geçici bir düzenleme, uzatılması söz konusu değil. Fiyatları artırmak isteyen kötü niyetli kişilere karşı cezai tedbirler alınıyor, alt ve üst sınırlar artırılıyor böylelikle tutuklama yasağı kapsamı dışına çıkarılmış olacak.

UZLAŞTIRMA KAPSAMI GENİŞLETİLECEK

Uzlaştırma kapsamını genişleteceğiz. Mevcut suçlardan daha fazla, cezası daha yüksek bazı suç tiplerini de bu kapsama alacağız. AİHM'in kararlarına uymayı taahhüt eden ülkelerin uyma oranına baktığımızda Türkiye yüzde 89,3'le en yüksek oranda uyan ülke. Avrupa Parlamentosu'nun veya her hangi bir örgütün Türk yargısına şöyle karar ver demeye hakkı yoktur. Türk yargısı bağımsız ve tarafsızdır. Kim sandıkta hile yapılıyor diyorsa, bunlar seçimi kaybedeceklerine inandıkları için şimdiden mazeret üretiyorlar.

6'lı masada ismi konuşmuyorlar. İsmi konuşmaya başlayınca masa dağılabilir, çatlayabilir, bambaşka olabilir çünkü herkesin kafasında ayrı bir isim var.