Kiracı-ev sahibi düellosunda yeni adres; arabuluculuk merkezleri

Kiralık daire fiyatlarının anormal şekilde artmasıyla ev sahipleriyle kiracıları arasında anlaşmazlıklar çıkmaya başladı. Artan fiyatları baz alan ev sahipleri, kiracılardan piyasadaki şekilde artış talep ediyor. Kiracıların bu artışları reddetmesiyle aldıkları cevap ‘evi boşaltın' oluyor. Bu noktadan sonra kiracı ile ev sahibi arasında başlayan anlaşmazlık mahkeme salonlarına kadar gidiyor.

Mahkemeye gitmeden taraflar arası anlaşmazlığı kısa sürede çözerek uzlaşı sağlamayı amaçlayan arabuluculuk merkezleri bugünlerde kiracı-ev sahibi sorunlarında arayı buluyorlar. Bu anlaşmazlıkları çözüme kavuşturmak için birkaç seçenek sunuluyor. Bunlardan bazıları kira artış zamanını ötelemek, eve bakım yapılması ve bir tarihte tahliye taahhüdü verilmesi o güne kadar kira artışı yapılmaması gibi.

“Arabuluculukla iyi ilişkiler korunabiliyor”

Arabuluculuk merkezinden Avukat Umut Metin, “Bir dava açtığınızda sonuç almak yıllar alabiliyor. Dava açılması ile taraflar arasında iletişim kopuyor. Arabuluculuk böyle bir şey değil. Düşünsenize; kiracınız arabuluculuk merkezine başvuruyor ve kira rakamının düşürülmesini veya artırılmasından razı olmadığını belirtiyor ve uzlaşı istiyor. Bu noktada mülk sahibi niye tepki gösterecek; arabuluculuğa başvurduğu için mi? ‘Ne güzel beni dava etmemiş arabuluculuğa gitmiş' diyecektir. İyi ilişkileri koruyan arabuluculuk tarafların konuyu detaylı konuşabilmesine imkan sağıyor” dedi.

“Birkaç toplantıda uzlaşı sağlanabilir”

Kira konusundaki uyuşmazlıklara farklı alternatiflerle birkaç toplantıda çözüm bulabildiklerini anlatan Metin, “Kira artış zamanının ötelenmesi, eve bakım yapılması veya bir tarihte tahliye taahhütü verilerek kiranın o tarihe kadar artırılmaması gibi iki tarafın ihtiyaçlarını karşılayan çözümler üretebiliyoruz. Buradaki çözümlerin sayısı arabulucuların hayaline, tarafların isteğine göre artırılabilir” diye konuştu.

“Arabulucular adli tatilde aralıksız çözüm üretti”

Adli tatilde arabuluculuk faaliyetlerinin durmadığını anlatan Avukat Umut Metin, “Arabulucular adli tatilden faydalanmadı çünkü onlar adalet hizmetlerinde uzlaşıyı sağlamak için çaba sarf etmeye devam ettiler. O nedenle adli tatil sonlandıktan sonra işlerimizde ek bir artış gözlemlemedik. Arabuluculuğa olan talep sürekli artıyor. İnsanlar uzlaşmanın tadını varıldıkça daha çok arabuluculuk hizmetine yöneliyorlar.

Ali Canberk Özbuğutu - İsmail Coşkun

