Kiracısının kapısını ve duvarlarını balyozla kırdı, olayın ardından kalp krizi geçirdi

İstanbul Bağcılar'da 18 Kasım 2022 tarihinde kiracısıyla zam konusunda anlaşmazlık yaşayan ev sahibi Murat Çağlar, kiracısı Muhammet Güner'in oturduğu evin kapısını ve duvarlarını balyozla kırmıştı. Olayın ardından Muhammet Güner ev sahibinden şikayetçi olurken, tartışma sonrası kalp krizi geçiren ev sahibi Çağlar ise hastanede tedavi altına alınmıştı. Yaşanan olaya ilişkin kiracı Muhammet Güner'in eşi Kübra Güner ile ev sahibi Murat Çağlar'ın oğlu Özkan Çağlar'ın ifadesi ortaya çıktı.

“Bizi huzursuz eden şahıslardan şikayetçiyim”

Emniyete ifade veren Muhammet Güner'in eşi Kübra Güner, “6 senedir Bağcılar'daki adresimde ikamet ediyorum. Bir süredir ev sahibim ile aramızda kira konusunda anlaşmazlık var. Ev sahibimiz bizi evden çıkarmak istiyor. Ev sahibim sürekli kapımıza gelerek bize rahatsızlık veriyordu. Buna ilişkin savcılığa şikayette bulundum. 18 Kasım'da pastaneye gitmek için evden çıktım. Bir süre sonra görümcem aradı ‘ev sahibi Murat Çağlar kapıya vuruyor' dedi. Evime gittim. Murat Çağlar, ambulans ile hastaneye götürülüyordu. Evimi kontrol ettiğimde giriş kapısının yanındaki duvarın kırık olduğunu gördüm. Ben evime gelerek duvarı yıkan, bizi huzursuz eden şahıslardan şikayetçiyim” dedi.

“Ben evden çıkmıyorum gidin beni mahkemeye verin”

İfade veren ev sahibi Murat Çağlar'ın oğlu Özkan Çağlar'da, “Yakın zamanda evleneceğim için babam 6 ay önce kiracısından evden çıkmasını istedi. Kiracımız ev bulduğunda çıkacağını söyledi. Bizde yaklaşık 6 aydır kiracılarımızla hiçbir tartışma yaşamadık. Yakın zamanda babam kiracılarımıza evden ne zaman çıkacaklarını sordu, Muhammed Güner de ‘ben evden çıkmıyorum gidin beni mahkemeye verin, beni siz bu evden çıkartamazsınız, bu evden beni polis çıkartsın, benimde mahkemeye itiraz etme hakkım var' dedi” ifadelerini kullandı. Özkan Çağlar ayrıca, kiracılarının alaycı tavırlar sergilediğini, babasının 74 yaşında olduğunu, yaşı gereği kontrolünü kaybederek sinirlerine hakim olamadığını ve olay günü babasının öfkeyle elindeki balyozla kiracılarının kapısına vurduğunu, ardından babasını sakinleştirmeye çalıştıklarını ve o sırada babasının kalp krizi geçirdiğini söyledi.

“Evinizden beni çıkartamazsınız”

Çağlar ifadesinde, “Bizim evimizi haksız yere işgal ederek, bizi gördüğü her yerde evinizden beni çıkartamazsınız diyerek malımızı haksız yere gasp eden, babamı sürekli tahrik ederek kızdırmaya çalışan ve kalp rahatsızlığı oluşmasına sebep olan Muhammed Güner'den şikayetçiyim” dedi.

Öte yandan ev sahibi Murat Çağlar'ın kalp krizi geçirip ambulans ile hastaneye kaldırıldığından gözaltı işlemi yapılamadığı öğrenildi.

Elif Somuncu



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