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Kiracısıyla tartıştıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybetti

Kiracısıyla tartıştıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybetti
Kiracısıyla tartıştıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybetti

Malatya'da bir kişi, kiracısıyla aralarında yaşanan tartışmanın ardından fenalaşarak hayatını kaybetti.

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Özalper Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Evim Sokak içerisinde bulunan üç katlı bir apartmanın birinci katında ikamet eden 76 yaşındaki Muharrem O. ile kiracısı H.Ç. arasında ev meselesi yüzünden apartman koridorunda çıktığı ileri sürülen tartışma sonrasında ikametine dönen Muharrem O. odada bulunan koltuğa oturduktan sonra fenalaşarak yere yığıldı. Eşinin durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine gelen ekipler yaptıkları kontrolde Muharrem O.'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
Muharrem O.'nun cenazesi Cumhuriyet Savcısı ve polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Hasan Eryılmaz
 

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