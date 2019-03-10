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Kiraladığı aracı ateşe verdi

Kiraladığı aracı ateşe verdi
Kiraladığı aracı ateşe verdi

Batman'da bir kişi, kiraladığı aracı boş bir araziye götürerek ateşe verdi.

Kiraladığı aracı ateşe verdi - Tıkla İzle

Olay, Gültepe Mahallesi'nde bulunan boş bir arazide yaşandı. Edinilen bilgilere göre, bir şirketten 56 AAC 476 plakalı araç kiralayan ismi öğrenilemeyen şahıs, boş bir araziye çektiği otomobili henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı ateşe verdi. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürürken, aracı yakan şahıs güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. 

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.  

Osman Arslan- Hüseyin Sakar
 

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