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Kiraladığı aracı teslim etmeye giden çift, İETT otobüsünün çarpmasıyla takla attı

Kiraladığı aracı teslim etmeye giden çift, İETT otobüsünün çarpmasıyla takla attı
Kiraladığı aracı teslim etmeye giden çift, İETT otobüsünün çarpmasıyla takla attı

İngiltere'de yaşayan Türk çift, Pendik'te kiraladıkları aracı teslim etmeye giderken sağa yanaşınca arkadan çarpan İETT otobüsünün çarpmasıyla takla attı. Kazada iki kişi yaralandı.

Kiraladığı aracı teslim etmeye giden çift, İETT otobüsünün çarpmasıyla takla attı - Tıkla İzle

Kaza, Pendik Ankara Caddesi'nde saat 09.40 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İngiltere'den Türkiye'ye gelen Türk çift, kiraladıkları 34 DLC 740 plakalı otomobili teslim etmek üzere Kurtköy'e geldi.

Ankara Caddesi'nde seyir halinde olan araç, sinyallerini yakarak yolun sağına yanaşmak istedi. Bu esnada aynı istikamette seyir halinde olan 34 JB 5269 plakalı İETT otobüsünün sürücüsü önündeki aracı fark edemeyerek otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle takla atan araçta bulunan Türk çift, yakındaki benzin istasyonu çalışanları tarafından araçtan çıkarıldı. Çevredekiler polis ve ambulans ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan iki kişi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Enes Şamil Gönenç - Sevgi Canpolat

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