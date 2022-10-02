Kiraladığı araçla ölüme uçtu

Edinilen bilgiye göre, kaza sabah saat 10.30 sıralarında Zonguldak-Ankara karayolunda meydana geldi. İddialara göre, Muhammet Çakmakçı (36) bir süre önce kiraladığı 67 EC 545 plakalı Volkswagen marka araçla seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan otomobil tünelin duvarına çarpıp, ardından yol kenarındaki evin bahçesine uçtu. Otomobil kazada adeta ikiye katlanırken, sürücü araçta sıkışarak hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Sürücünün kaza yerinde hayatını kaybettiğinin tespit edilmesi üzerine olay yeri inceleme ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemelerin ardından Çakmakçı'nın cansız bedeni araçtan çıkartılarak hastane morguna kaldırıldı.

Onur Altındağ

İLGİLİ HABER Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü tarlaya uçtu: 1 ölü

İLGİLİ HABER Otomobil köprüden demiryoluna uçtu: 3 yaralı

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.