İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kiraladığı araçla ölüme uçtu

Kiraladığı araçla ölüme uçtu
Kiraladığı araçla ölüme uçtu

Zonguldak’ta bir vatandaşın kiraladığı araç, yoldan çıkarak evin bahçesine uçtu. Kazada otomobil adeta ikiye katlanırken, sürücü feci şekilde can verdi. Aracın ise kazadan önceki son hızının 135 kilometre olduğu öğrenildi.

Kiraladığı araçla ölüme uçtu - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, kaza sabah saat 10.30 sıralarında Zonguldak-Ankara karayolunda meydana geldi. İddialara göre, Muhammet Çakmakçı (36) bir süre önce kiraladığı 67 EC 545 plakalı Volkswagen marka araçla seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan otomobil tünelin duvarına çarpıp, ardından yol kenarındaki evin bahçesine uçtu. Otomobil kazada adeta ikiye katlanırken, sürücü araçta sıkışarak hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Sürücünün kaza yerinde hayatını kaybettiğinin tespit edilmesi üzerine olay yeri inceleme ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemelerin ardından Çakmakçı'nın cansız bedeni araçtan çıkartılarak hastane morguna kaldırıldı.

Onur Altındağ

İLGİLİ HABER
Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü tarlaya uçtu: 1 ölü Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü tarlaya uçtu: 1 ölü
İLGİLİ HABER
Kontrolden çıkan otomobil köprüden uçtu: 1 ölü, 2 yaralı Kontrolden çıkan otomobil köprüden uçtu: 1 ölü, 2 yaralı
İLGİLİ HABER
Otomobil köprüden demiryoluna uçtu: 3 yaralı Otomobil köprüden demiryoluna uçtu: 3 yaralı

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.