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Kiraladığı arazide 70 ton kavun üretimi gerçekleştirdi

Kiraladığı arazide 70 ton kavun üretimi gerçekleştirdi
Kiraladığı arazide 70 ton kavun üretimi gerçekleştirdi

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Fahrettin Demir isimli üretici kiraladığı ve kavun ekimi yaptığı 40 dönüm araziden yaklaşık 70 ton kavun üretimi bekliyor.

İlçede her yıl yaklaşık 100 dönüme yakın arazi kiralayarak özellikle kavun ve patates ekimi yaptığını söyleyen Fahrettin Demir isimli çiftçi,” 27 yıldan bu yana bilinçli tarım yaparak geçimimi sağlıyorum. Bu yıl kiraladığım 40 dönüm alana kavun ekimi yaptım. Kavun rekoltesinin yaklaşık 70 ton dolaylarında gerçekleşmesini bekliyorum. Ürünlerin yetişme döneminde hiçbir zirai ilaç kullanmadım. Gübre olarak da hayvan gübresi kullanıyorum. Bu nedenle yetişen ürün kendi doğal lezzetinde olmakta ve halk tarafından tercih edilmektedir” diye konuştu.

Mustafa Akçay
 

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