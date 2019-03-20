İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kiraladıkları araçla il il, market market gezip soygun yaptılar

Kiraladıkları araçla il il, market market gezip soygun yaptılar
Kiraladıkları araçla il il, market market gezip soygun yaptılar

Kiraladıkları araçla il il, market market gezip soygun yapan zanlılar bu sefer yakayı ele verdi. 12 ilde hırsızlık yapıp ortadan kaybolan şüpheliler kıskıvrak yakalandı. Sabıka kaydı kabarık olan soyguncular çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Bartın'da faaliyet gösteren bir market zincirinde yapılan sayımda iki adet cep telefonunun eksik olduğu belirlendi. Market görevlilerinin güvenlik kamerası incelemesinde 2 kişinin markete girerek telefonları çaldıkları görüldü. Durumun Emniyet Müdürlüğüne bildirilmesinin ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden zanlıların 13 ayrı suçtan kaydı bulunan R.D. ile 10 ayrı suçtan kaydı bulunan M.B. isimli şahıslar olduğunu belirledi. Emniyet güçleri ayrıca şahısların Ankara'dan kiraladıkları araçla önceden de Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Nevşehir, Konya ve Karabük'te aynı yöntemle hırsızlık yaptıklarını, Bartın'da işledikleri suçun ardından da sırasıyla Zonguldak, Bolu, Kastamonu ve son olarak Sinop iline gittiklerini tespit etti. Zanlılar son hırsızlık olayı için gittikleri Sinop'ta kıskıvrak yakalanırken, Bartın emniyetindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İki zanlı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.  

Akif Yaman

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.