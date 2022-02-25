Kiralık araçla hırsızlık yapan iki şüpheli tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Didim'de çeşitli yer ve zamanlarda meydana gelen ev ve oto hırsızlığıyla ilgili olarak Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmada iki şüphelinin Didim'de “İkametten bisiklet hırsızlığı, Havuz Motoru hırsızlığı, Mutfak eşyaları hırsızlığı, 16 ayrı otodan akü hırsızlığı ve Otodan Muhtelif eşya hırsızlığı olaylarına karıştıkları tespit edildi. Şüpheliler B.B ve E.G hırsızlık için araç kiraladıkları, kiralık araçla gece geç saatlerde hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri belirlendi. Hırsızların çaldıkları akü ve malzemeler ise Söke'de ele geçirilirken, kiralık olan araç ile şüphelilerin kaldıkları otelde ve ikametlerinde yapılan aramada diğer malzemeler ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen iki hırsız tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Hüseyin Çalışkan

