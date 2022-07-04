Kiralık araçlara talep patladı

İzmir Oto Galericileri Esnaf Odası Başkanı Zafer Dursun, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kiralık araç taleplerini değerlendirdi. Sıfır ve ikinci el araç fiyatlarının artması nedeniyle vatandaşların kiralık araçlara yöneldiğini belirten Dursun, vatandaşların bir an önce rezervasyon yaptırması gerektiğini kaydetti. Araç kiralama firmaları da yurt dışından Türkiye'ye gelenlerin şu günlerde yoğunlukla araç kiraladığını, günlük araç kiralama fiyatlarının 500 liradan başlayıp 2 bin liraya kadar çıktığını söyledi.

“Belki araç bulamayabilirsiniz”

İzmir Oto Galericileri Esnaf Odası Başkanı Zafer Dursun, “Her bayram öncesi olduğu gibi bu bayram öncesinde de araç kiralamada yoğunluk var. Kurban Bayramı yaz sezonuna denk gelince yoğunluk arttı. Sıfır araç ve ikinci el araç fiyatlarının yükselmesi, insanları kiralık araca yöneltti. Kiralık araçlara çok fazla talep var. Bu günlerde bir firmayı arasanız belki araç bulamayabilirsiniz. Erken rezervasyon bu anlamda çok önemli” dedi.

“Esnaf, araç filosunu yenileyemiyor”

Vatandaşların araç kiralarken “merdiven altı” diye tabir edilen yerlere gitmemesi gerektiğini vurgulayan Dursun, şu uyarılarda bulundu: “Vatandaşların Kiralık Araç Bildirim Sistemi'ne bağlı olan yetkili yerden araç kiralamalarını tavsiye ederim. Kayıt dışı araç kiralarlarsa sorun yaşarlar. Kaza durumunda çok sayıda kişi mağdur oluyor. Bu araçların rent a car kaskoları olmadığı için aracı kiralayan kişi mağdur oluyor. Kullanıcı nedeniyle rent a car firmalarının yaşadığı mağduriyetler de vardı. Biz de sisteme bağlı olan kiralık araçlardaki trafik cezalarını kiralayanın üzerine devrettik. Eskiden bu yoktu ve firmalar çok mağdurdu. Ayrıca esnafımızın ÖTV indirim talebi var. Esnaf, araç filosunu yenileyemiyor. Bu sektör çok önemli bir sektör. Sisteme bağlı rent a car firmaları için ÖTV indirimi talep ediyoruz.”

“Son dakika karar veriyorlar”

Araç kiralama firması ortağı Muttalip Kartal da “Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlar kiralık araçlara yöneldi. İnsanlar genelde son dakika karar veriyor ancak biz 15 gün öncesinden rezervasyonlara başladık. Şu aralar sıklıkla yurt dışından gelen müşteriler talepte bulunuyor. İşlerimiz yoğunlaştı. Bizim günlük araç fiyatlarımız 500 liradan başlıyor. Firmamızda daha çok ekonomik araçlar mevcut. Arabanın markasına, modeline göre fiyatlarımız 2 bin liraya kadar çıkıyor. Araç fiyatlarından dolayı filomuzu artıramadık. Vatandaşlar bu yüzden ellerini çabuk tutsun. Geç kalırlarsa araç bulamayabilirler" diye konuştu.

Ceren Atmaca - Sinan Yeniçeri

